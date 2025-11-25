В Красноярском театре кукол при поддержке «Единой России» поставили новый детский спектакль

В Красноярском театре кукол состоялась премьера детского спектакля по книге Григория Остера «Котенок по имени Гав». Средства в размере более миллиона рублей выделены в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».
Режиссер спектакля Ольга Петухова рассказала о том, как создавался спектакль: «Выбранный материал для меня — это возвращение в детство. Мы остановились именно на этом произведении, как олицетворении нашего детства. На самом деле сначала автор, Григорий Остер, написал пьесу для театра кукол. Мы именно на основе этой пьесы и решили поставить спектакль. Из особенностей нашей постановки — в спектакль мы включили личные воспоминания каждого артиста о своем детстве, и это является такой изюминкой спектакля. Всей командой желаем юным зрителям наслаждаться своим детством и во время спектакля смеяться, смеяться и смеяться».
Почетными гостями на премьере стали дети волонтеров, приглашенных Красноярским региональный отделением партии «Единая Россия», которые помогают в волонтерских центрах собирать гуманитарный груз для участников СВО и новых территорий.
Координатор волонтерского движения «ZаМаскируем» Ольга Пыпина привела на спектакль своих дочерей Арину и Настю: «Спасибо что “Единая Россия” нас пригласила. Наши дети участвуют во многих волонтерских мероприятиях. Например, есть такая акция — “Позывная футболка”, рисуем для бойцов СВО картинки на футболках под их позывные, не одну сотню уже отправили, и девочки нам с удовольствием помогают в этом».
Настя: «Я мультфильм смотрела не один раз. Я обожаю собачек, и собачка мне больше всего понравилась».
Арина: «Когда я была маленькой, у нас была такая игрушка, но мы из нее выросли. А мне в мультике нравятся и собачка, и котенок».
Депутат краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Вера Оськина отмечает, что в рамках проекта средства для театров Красноярска и края выделяются на постоянной основе: «Партийный проект “Культура малой Родины” продолжается. Поддержка нашим театрам очень серьезная — средства выделяются не только на творческую деятельность и на оснащение, но и на ремонты. Например, из федерального бюджета получили серьезные средства на обновление Театра юного зрителя как семейного театра. В этом сезоне они нас порадуют премьерой спектакля “Дубровский”. Он заставляет задуматься об отношениях между людьми и кроме того, напомнит о книгах Пушкина. Сейчас у театра “Золотой ключик” Железногорска есть в планах отремонтировать кинотеатр “Пилот”, так как помещение кукольного театра небольшое. Всего на этот проект будет выделено около 400 млн из федерального и краевого бюджетов. Также продолжает нас радовать Красноярский театр кукол. На сцене театра ставятся спектакли и для взрослых, и для детей. Для детей выпускается премьера — “Котенок по имени Гав”. Думаю, что постановка порадует юных зрителей. Все спектакли, которые я смотрела в театре кукол — замечательные».
Всего с 2017 года по партийному проекту «Культура малой Родины» Красноярскому краю было выделено в общей сложности из федерального и регионального бюджетов 1 млрд 300 млн рублей. За эти годы поставлено 229 взрослых спектаклей и 46 спектаклей для детской аудитории.
Отметим, поддержка культуры — важное направление народной программы и партийного проекта «Культура малой Родины».