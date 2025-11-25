Проезд в общественном транспорте Перми в новогоднюю ночь будет платным

Проезд в общественном транспорте Перми в новогоднюю ночь останется платным, сообщили в городской администрации.
31 декабря автобусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня.
В департаменте транспорта рассказали, что транспорт будет ходить с 23:00 31 декабря 2025 года до 03:00 1 января 2026 года. Чтобы жители и гости города могли добраться до главной новогодней площадки Перми — городской эспланады — работать будут трамвайные маршруты № 4, № 5 и № 7, а также автобусные маршруты №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 19, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 67, 72, 77, 78, 81.
Также в дептрансе отметили, что список маршрутов и пути следования транспорта могут быть скорректированы «в зависимости от сроков реализации крупных инфраструктурных проектов» (вероятно, имеется в виду реконструкция улицы Карпинского, техническое движение по которой планируют открыть до конца года). Проезд будет платным.
1 января на некоторые маршруты выйдет лишь половина подвижного состава, который обычно ходит по воскресеньям. Со 2 января все маршруты будут работать по воскресному расписанию.