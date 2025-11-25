Россиянин с инвалидностью впал в кому в Германии из-за просроченного йогурта

В немецкой клинике случилась неприятная история: 26-летний житель Астрахани, путешествовавший по Европе, попал в реанимацию после употребления испорченного йогурта. Месяц лечения обернулся для него долгом в 250 тысяч евро (около 23 млн рублей).
По данным телеграм-канала Mash, Ильяс, страдающий тяжёлой формой спинальной мышечной атрофии, оказался в Германии в августе — он прибыл на крупный игровой фестиваль. Там ему стало плохо после молочного продукта с истёкшим сроком годности. Началась рвота, появились признаки внутреннего кровотечения.
Молодого человека срочно отвезли в больницу, где состояние быстро ухудшилось: развился сепсис, появились осложнения в лёгких. Медики ввели пациента в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции.
По информации родственников, страховки на такой объём помощи не хватило. Попытки оформить новый полис или найти адвокатов с переводчиками не увенчались успехом — помешали строгие местные процедуры и сложности, связанные с иностранным паспортом.
В итоге лечебное учреждение выставило счёт за пребывание в реанимации на сумму, превышающую 250 тысяч евро. Отмечалось, что обслуживание при этом оставалось спорным: пациент долгое время не получал необходимый откашливатель, реабилитация затягивалась, просьбы снять трубку с трахеи не рассматривались.
После выписки Ильяс продолжает испытывать серьёзные проблемы. Атрофия спины усилилась, общее состояние остаётся тяжёлым. Из-за длительного лечения он потерял работу и накопленные средства. Чтобы закрыть долг, молодой человек вынужден продавать личные вещи и искать помощь через социальные площадки.
