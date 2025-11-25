Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин с инвалидностью впал в кому в Германии из-за просроченного йогурта

В немецкой клинике случилась неприятная история: 26-летний житель Астрахани, путешествовавший по Европе, попал в реанимацию после употребления испорченного йогурта.

В немецкой клинике случилась неприятная история: 26-летний житель Астрахани, путешествовавший по Европе, попал в реанимацию после употребления испорченного йогурта. Месяц лечения обернулся для него долгом в 250 тысяч евро (около 23 млн рублей).

По данным телеграм-канала Mash, Ильяс, страдающий тяжёлой формой спинальной мышечной атрофии, оказался в Германии в августе — он прибыл на крупный игровой фестиваль. Там ему стало плохо после молочного продукта с истёкшим сроком годности. Началась рвота, появились признаки внутреннего кровотечения.

Молодого человека срочно отвезли в больницу, где состояние быстро ухудшилось: развился сепсис, появились осложнения в лёгких. Медики ввели пациента в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции.

По информации родственников, страховки на такой объём помощи не хватило. Попытки оформить новый полис или найти адвокатов с переводчиками не увенчались успехом — помешали строгие местные процедуры и сложности, связанные с иностранным паспортом.

В итоге лечебное учреждение выставило счёт за пребывание в реанимации на сумму, превышающую 250 тысяч евро. Отмечалось, что обслуживание при этом оставалось спорным: пациент долгое время не получал необходимый откашливатель, реабилитация затягивалась, просьбы снять трубку с трахеи не рассматривались.

После выписки Ильяс продолжает испытывать серьёзные проблемы. Атрофия спины усилилась, общее состояние остаётся тяжёлым. Из-за длительного лечения он потерял работу и накопленные средства. Чтобы закрыть долг, молодой человек вынужден продавать личные вещи и искать помощь через социальные площадки.

Читайте также: Выяснилось, что убийца и насильник с топором из 90-х вернулся в Петропавловск.