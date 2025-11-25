Нечто из хаоса: раскрыто, откуда объект 3I/ATLAS несется прямо к Земле

«Самой очевидной и объяснимой причиной, почему комета 3I/ATLAS резко изменила свое направление к Юпитеру, может быть негравитационный маневр, связанный с нагреванием ее поверхности при приближении к Солнцу. Это обычный и естественный процесс всех комет. В это время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества (воду, угарный, углекислый газ), начинают активно сублимировать. Этот газ, вырываясь из ядра, создает направленные струи. При этом сублимация происходит не равномерно по всей поверхности кометы. Выброс газа и пыли из ядра кометы действует как реактивная струя. Возможно, какой-то участок ядра кометы, богатый летучими веществами, откололся или треснул, высвободив большое количество газа. Согласно третьему закону Ньютона (действие равно противодействию), эта струя создает силу, толкающую комету в противоположном направлении. Эта реактивная сила, хоть и невелика по сравнению с гравитационными силами, действует постоянно (или периодически) и накапливается со временем. Она может как ускорять, так и замедлять комету, а также изменять направление ее движения, что и произошло с кометой 3I/ATLAS — резко изменив свою траекторию и движется к Юпитеру», — объяснил астроном.