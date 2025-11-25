Нечто из хаоса: раскрыто, откуда объект 3I/ATLAS несется прямо к Земле

Межзвездная «комета-корабль» 3I/ATLAS пересекла психологически значимую границу в 300 миллионов километров от Земли в воскресенье, 23 ноября, около 7:30 Мск и сейчас продолжает сокращать расстояние примерно на 2 миллиона километров каждые сутки. Объект становится ближе, а вопросов вокруг него возникает все больше. О самых актуальных дискуссиях вокруг кометы aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Споры вокруг траектории кометы.
Немало споров вызвало изменение траектории кометы, отметил Киселев.
«Сейчас идет спор о том, что могло спровоцировать резкую смену траектории кометы 3I/ATLAS, которая скорректировала курс и идёт точно к Юпитеру. Это произошло после её сближения с Солнцем. Ави Леб снова считает, что это признак инопланетного корабля. Однако, на самом деле, в этом процессе нет ничего общего с инопланетным кораблем», — отметил он.
По словам Киселева, случившееся с кометой легко объясняется естественными причинами.
«Самой очевидной и объяснимой причиной, почему комета 3I/ATLAS резко изменила свое направление к Юпитеру, может быть негравитационный маневр, связанный с нагреванием ее поверхности при приближении к Солнцу. Это обычный и естественный процесс всех комет. В это время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества (воду, угарный, углекислый газ), начинают активно сублимировать. Этот газ, вырываясь из ядра, создает направленные струи. При этом сублимация происходит не равномерно по всей поверхности кометы. Выброс газа и пыли из ядра кометы действует как реактивная струя. Возможно, какой-то участок ядра кометы, богатый летучими веществами, откололся или треснул, высвободив большое количество газа. Согласно третьему закону Ньютона (действие равно противодействию), эта струя создает силу, толкающую комету в противоположном направлении. Эта реактивная сила, хоть и невелика по сравнению с гравитационными силами, действует постоянно (или периодически) и накапливается со временем. Она может как ускорять, так и замедлять комету, а также изменять направление ее движения, что и произошло с кометой 3I/ATLAS — резко изменив свою траекторию и движется к Юпитеру», — объяснил астроном.
Киселев подчеркнул, что отклонение от ранее предсказанной траектории было не случайным, а систематическим, указывающим на наличие дополнительной силы, действующей на комету. По словам астронома, даже небольшое отклонение, полученное на большом расстоянии от Солнца, может со временем привести к значительному изменению траектории, особенно когда комета проходит через гравитационно сильные области, такие как орбита Юпитера.
Ученый уточнил, что на изменение курса комет могут повлиять и некоторые другие факторы.
«Повлиять может орбитальное движение Земли. Быстрое сближение кометы 3I/ATLAS с Землёй происходит за счёт того, что планета движется практически навстречу комете, при этом 3I/ATLAS имеет касательную траекторию относительно земной орбиты», — сказал он.
Кроме того, Киселев отметил, что изменить курс могут столкновения с мелкими астероидами. Такие события тоже могут приводить к разрушению ледяных ядер комет.
В свою очередь гарвардский астрофизик Ави Леб, комментируя смену курса 3I/ATLAS, заявил, что это подтверждает его теорию об искусственном внеземном происхождении объекта. Он выдвинул версию, что 3I/ATLAS могли создать для транспортировки технологических устройств к Юпитеру.
Откуда летит комета 3I/ATLAS?
Одним из главных вопросов, касающихся 3I/ATLAS, остается его происхождение. В разговоре с aif.ru астроном Киселев отметил, что есть две теории.
«Могу предположить, что этот объект иной системы прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, так как он содержит множество областей активного звездообразования. Но также комета может быть межгалактическим объектом и прибыть извне Млечного Пути, только этот сценарий маловероятен», — объяснил он.
Как уточнил астроном, он, как и большинство его коллег, уверен, что комета 3I/ATLAS — естественный объект.
«Возможно, он является фрагментом планеты или частью более крупного объекта, вытолкнутого из другой звездной системы, но не инопланетным кораблем. Шансы на то, что внеземная цивилизация искала именно Землю как место, в котором протекает высшая форма жизни, приближены к нулю. Быть не может, что комета “может нести зонд или даже оружие”. Такая история уже была с межзвездным астероидом Оумуамуа, которого из-за его необычной вытянутой формы приняли за инопланетный корабль», — подчеркнул он.
Отметим, что Рукав Щита-Центавра (также называемый рукавом Центавра или просто рукавом Щита) — это один из основных спиральных рукавов нашей Галактики, Млечного Пути. Этот рукав расположен ближе к центру Галактики, чем наше Солнце: Солнечная система находится между рукавами Персея и Щита-Центавра, в так называемом Местном рукаве (или Местной перемычке) — небольшой и менее выраженной структуре.
Особая ценность кометы 3I/ATLAS.
3I/ATLAS имеет особую ценность для земных ученых, отметил астроном Киселев.
«Подобные объекты из далёкого космоса очень ценны для науки. Они несут информацию о других звёздных системах, находящихся на гигантских расстояниях от Земли. Более того, они дают учёным представление о том, как формируются планетные системы у далёких звёзд на протяжении всей истории Млечного Пути, насколько их химический состав схож с нашим и какие физические и химические процессы там когда-то протекали», — объяснил астроном.
Он отметил, что на данный момент нет новых сведений об этом объекте.
«Будем ожидать новых изменений и событий ближайшие 3−4 месяцев вплоть до ее выхода из Солнечной системы», — добавил Киселев.