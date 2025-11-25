Депутат ДНР Бондаренко до ареста купила 285 объектов недвижимости

В начале октября Басманный суд отправил фигурантку в СИЗО. Ей вменяют крупное хищение и незаконную банковскую деятельность. На одном из заседаний Бондаренко заявила, что её оклеветали, уточнив, что с начала СВО она передавала технику на фронт «на сотни миллионов рублей». Её адвокаты продолжают настаивать, что доказательств вины пока нет, передаёт РИА «Новости».