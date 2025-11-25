«Не называйте Геной»: казахстанцев попросили не обращаться к Головкину по имени

Аян Толеген поздравил Геннадия Головкина с назначением на пост президента World Boxing.
Он отметил, что вскоре весь боксерский любительский мир с нетерпением будет ждать первых шагов нового президента. Толеген подчеркнул, что наследие в этом виде спорта Головкину досталось сложное. С 1988 года, когда на Олимпиаде в Сеуле произошел инцидент с Роем Джонсом, судейские проблемы только усугубились. Сегодня уже стало обыденным, когда мастерам советуют нокаутировать соперника, что невозможно в перчатках весом 10−12 унций.
Толеген также обратился к казахстанцам с просьбой. Он призвал журналистов и болельщиков перестать называть Головкина Геной, учитывая его возраст и уважение в мировом спорте.
В заключение, Толеген пожелал Головкину успехов и больших побед на посту президента World Boxing.