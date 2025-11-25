Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не называйте Геной»: казахстанцев попросили не обращаться к Головкину по имени

Руководитель пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма РК Аян Толеген призвал журналистов и болельщиков обращаться к Головкину только по имени-отчеству, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Аян Толеген поздравил Геннадия Головкина с назначением на пост президента World Boxing.

Он отметил, что вскоре весь боксерский любительский мир с нетерпением будет ждать первых шагов нового президента. Толеген подчеркнул, что наследие в этом виде спорта Головкину досталось сложное. С 1988 года, когда на Олимпиаде в Сеуле произошел инцидент с Роем Джонсом, судейские проблемы только усугубились. Сегодня уже стало обыденным, когда мастерам советуют нокаутировать соперника, что невозможно в перчатках весом 10−12 унций.

Толеген также обратился к казахстанцам с просьбой. Он призвал журналистов и болельщиков перестать называть Головкина Геной, учитывая его возраст и уважение в мировом спорте.

В заключение, Толеген пожелал Головкину успехов и больших побед на посту президента World Boxing.