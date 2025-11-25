Самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Экипаж рейса SU1454 принял решение о посадке на запасном аэродроме после срабатывания индикации о неисправности одной из систем самолета.
Посадка была осуществлена в штатном режиме в 09:16 по местному времени. Чтобы не задерживать пассажиров на время проведения дополнительных технических проверок, авиакомпания приняла решение отправить за ними резервный самолет из Москвы.
В Иркутск вылетел резервный самолет из Москвы. Он доставит пассажиров в Улан-Удэ. Вылет запланирован после 12 часов по московскому времени.
Ранее сообщалось о том, что транспортная прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки.