Из Москвы в Иркутск вылетел резервный самолет

Он доставит пассажиров в Улан-Удэ после 12 часов по московскому времени.

Источник: Freepik

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Экипаж рейса SU1454 принял решение о посадке на запасном аэродроме после срабатывания индикации о неисправности одной из систем самолета.

Посадка была осуществлена в штатном режиме в 09:16 по местному времени. Чтобы не задерживать пассажиров на время проведения дополнительных технических проверок, авиакомпания приняла решение отправить за ними резервный самолет из Москвы.

В Иркутск вылетел резервный самолет из Москвы. Он доставит пассажиров в Улан-Удэ. Вылет запланирован после 12 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что транспортная прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадки.