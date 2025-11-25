Выяснилось, что Ирина Аллегрова продлила свой товарный знак до 2036 года

По данным Роспатента, певица Ирина Аллегрова добилась продления исключительных прав на товарный знак с собственным именем. Решение позволит ей сохранять контроль над брендом ещё на десять лет.
Согласно реестру ведомства, действующий срок охраны товарного знака «Ирина Аллегрова» должен был завершиться в марте 2026 года. Однако артистка заранее направила заявление о продлении, и специалисты Роспатента удовлетворили запрос, продлив регистрацию до марта 2036 года.
Интерес к бренду объясним: в публикациях СМИ отмечалось, что в новогодний период артистка получает значительные доходы. Как писало одно из изданий, стоимость праздничного выступления певицы достигает 25 миллионов рублей, и на декабрь у неё остаётся всего несколько открытых дат.
В обычное время гонорар составляет около 15 миллионов, однако к заказчику предъявляется ряд условий: концерт возможен только на закрытых площадках, требуется заранее предоставить список гостей, а запись выступления запрещена.
В быту во время концертов певица придерживается строгих требований: предпочитает фрукты, минеральную воду и свежие соки, избегает алкогольных напитков и после мероприятия сразу покидает площадку.
