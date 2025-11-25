Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Ирина Аллегрова продлила свой товарный знак до 2036 года

По данным Роспатента, певица Ирина Аллегрова добилась продления исключительных прав на товарный знак с собственным именем.

По данным Роспатента, певица Ирина Аллегрова добилась продления исключительных прав на товарный знак с собственным именем. Решение позволит ей сохранять контроль над брендом ещё на десять лет.

Согласно реестру ведомства, действующий срок охраны товарного знака «Ирина Аллегрова» должен был завершиться в марте 2026 года. Однако артистка заранее направила заявление о продлении, и специалисты Роспатента удовлетворили запрос, продлив регистрацию до марта 2036 года.

Интерес к бренду объясним: в публикациях СМИ отмечалось, что в новогодний период артистка получает значительные доходы. Как писало одно из изданий, стоимость праздничного выступления певицы достигает 25 миллионов рублей, и на декабрь у неё остаётся всего несколько открытых дат.

В обычное время гонорар составляет около 15 миллионов, однако к заказчику предъявляется ряд условий: концерт возможен только на закрытых площадках, требуется заранее предоставить список гостей, а запись выступления запрещена.

В быту во время концертов певица придерживается строгих требований: предпочитает фрукты, минеральную воду и свежие соки, избегает алкогольных напитков и после мероприятия сразу покидает площадку.

Читайте также: Выяснилось, что убийца и насильник с топором из 90-х вернулся в Петропавловск.