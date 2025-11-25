В Башкирии планируют отремонтировать разбитую грузовиками дорогу

Жители Башкирии выражают обеспокоенность по поводу состояния автомобильной дороги, соединяющей Янаул и Татышлы. Особые нарекания вызывает отрезок между деревнями Никольск и Четырман. Местные жители отмечают, что в сухую погоду им приходилось перемещаться по обочине вдоль лесополосы из-за плохого состояния покрытия.
В Управлении дорожного хозяйства республики сообщили, что в текущем году на трассе Янаул — Верхние Татышлы уже проводились работы по восстановлению пятикилометрового отрезка, где были засыпаны ямы. На 2026 год рассматривается возможность проведения более масштабного ремонта, который затронет свыше 10 километров дорожного полотна.
В ведомстве пояснили, что постоянное движение тяжелогрузных автомобилей создает серьезную нагрузку на дорожное покрытие, что приводит к регулярному образованию новых повреждений. Совместно с другими ответственными службами прорабатывается вопрос усиления контроля за перемещением крупногабаритного транспорта по данной трассе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.