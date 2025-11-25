В Башкирии планируют отремонтировать разбитую грузовиками дорогу

В Управлении дорожного хозяйства республики сообщили, что в текущем году на трассе Янаул — Верхние Татышлы уже проводились работы по восстановлению пятикилометрового отрезка, где были засыпаны ямы. На 2026 год рассматривается возможность проведения более масштабного ремонта, который затронет свыше 10 километров дорожного полотна.