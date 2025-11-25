Мост на автодороге между Сысертью и селом Щелкун закроют до июля

Из-за ремонта мостового сооружения с 27 ноября дорожники перекроют путепровод на региональной автодороге город Сысерть — село Щелкун, расположенного над федеральной автомобильной дорогой М-5 (подъезд к Екатеринбургу км 157+900). Как уточнили в в «Уралуправтодоре», ближайшие разворотные петли расположены на 170-м километре в направлении Екатеринбурга, а также на 146-м километре трассы в направлении Челябинска.