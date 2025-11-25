Ричмонд
В Ташкенте создают комиссию по спасению воздуха

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в столице. Для решения проблемы создана специальная комиссия.

Источник: Курсив

До этого руководитель администрации президента Саида Мирзиёева предложила усилить меры экологического контроля. Так, 24 ноября прошло совещание, на котором озвучили причины, повлиявшие на ситуацию с воздухом в столице.

На совещании Мирзиёева предложила инициативы для того, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Они носят как краткосрочный, так и долгосрочный характер.

По данным портала IQAir, на 9:17 столичный воздух оценивается как вредный из-за частиц РМ2,5. В рейтинге городов с самым грязным воздухом Ташкент находится на седьмом месте. В лидерах — индийские города Дели и Калькутта. Третьем место за пакистанским Лахором.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Комитет по экологии потребовал от всех промышленных предприятий срочно сократить выброс вредных веществ вдвое.