Бывший курганский медик отсудил право на возмещение расходов за поездки на работу

Бывший фельдшер из Мокроусовского округа Курганской области доказал право на возмещение затрат за поездки на личном автомобиле на работу в фельдшерско-акушерский пункт. Суды первой и второй инстанции отказали медику в компенсации, но Седьмой кассационный суд города Челябинска направил дело на новое рассмотрение в Мокроусовский суд. Определение суда есть в распоряжение редакции URA.RU.

Статьей 188 Трудового кодекса предусмотрена компенсация за использование личного транспорта работника при исполнении им своей трудовой функции. При этом уклонение работодателя от заключения с работником соглашения о компенсации не может лишать работника права на возмещения понесенных расходов. «Судами допущен формальный подход к рассмотрению спора о возмещении работнику расходов, связанных с использованием личного имущества в служебных целях. Отказывая в удовлетворении иска, суды формально сослались на отсутствие между работником и работодателем соглашения о порядке возмещения таких расходов. Работник на принятие работодателем соответствующих решений, будучи слабой стороной в трудовых отношениях, повлиять не может», — указано в решении кассационного суда.

Суд определил решение Мокроусовского суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В декабре 2024 года URA.RU писало, что бывший фельдшер межрайонной больницы № 2 (Лебяжье, Мокроусово) Курганской области подал иск о взыскании выплат и компенсации затрат на бензин — всего порядка 100 тысяч рублей. Фельдшер работал в ФАПах сел Уварово и Новотроицкое Мокроусовского округа. На работу добирался на личном автомобиле, служебный транспорт больница не предоставляла, а расходы на бензин руководство компенсировать отказалось. После жалобы на главврача медработник был вынужден уволиться. Он обратился в суд за компенсацией. В настоящее время иск вновь рассматривает Мокроусовский суд.