Бывший курганский медик отсудил право на возмещение расходов за поездки на работу

Статьей 188 Трудового кодекса предусмотрена компенсация за использование личного транспорта работника при исполнении им своей трудовой функции. При этом уклонение работодателя от заключения с работником соглашения о компенсации не может лишать работника права на возмещения понесенных расходов. «Судами допущен формальный подход к рассмотрению спора о возмещении работнику расходов, связанных с использованием личного имущества в служебных целях. Отказывая в удовлетворении иска, суды формально сослались на отсутствие между работником и работодателем соглашения о порядке возмещения таких расходов. Работник на принятие работодателем соответствующих решений, будучи слабой стороной в трудовых отношениях, повлиять не может», — указано в решении кассационного суда.