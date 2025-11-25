Овечкин сделал голевую передачу в матче против «Коламбуса»

Напомним, 20 ноября Овечкин забил гол в четвертом матче подряд и повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте от 40 лет. Он забросил шайбу на первой минуте игры против клуба «Монреаль Канадиенс».