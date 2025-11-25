Ричмонд
Овечкин сделал голевую передачу в матче против «Коламбуса»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:1.

Источник: Аргументы и факты

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Коламбус Блю Джекетс», проигравшей со счётом 5:1.

Российский хоккеист поделился шайбой с одноклубником на 39-й минуте встречи.

За «Вашингтон» голы забили Джейкоб Чикран (6-я и 39-я минуты), Том Уилсон (36), Джон Карлсон (39) и Мартин Фехервари (44).

В составе «Коламбуса» отличился Дентон Матейчук, который забросил шайбу в ворота «Вашингтона» на 45-й минуте.

Напомним, 20 ноября Овечкин забил гол в четвертом матче подряд и повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте от 40 лет. Он забросил шайбу на первой минуте игры против клуба «Монреаль Канадиенс».