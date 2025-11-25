Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети Симоньян провели ночь под лестницей из-за атаки ВСУ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями того, как её семья пережила ночную атаку беспилотников на Краснодарский край.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями того, как её семья пережила ночную атаку беспилотников на Краснодарский край. В своём Telegram-канале она написала, что её пятеро детей до утра провели в коридоре под лестницей, где и уснули, пока бессонные кошки бродили по ним, как по коврам.

Обращаясь к Украине, Симоньян процитировала стихотворение Владимира Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой», изменив одну из строк. В её интерпретации прозвучало: «Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем».

Она также выразила уверенность, что это время наступит скоро, и предложила помощь землякам, пострадавшим от атаки.

Ранее сообщалось, что российский регион подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше