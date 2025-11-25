Дети Симоньян провели ночь под лестницей из-за атаки ВСУ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями того, как её семья пережила ночную атаку беспилотников на Краснодарский край. В своём Telegram-канале она написала, что её пятеро детей до утра провели в коридоре под лестницей, где и уснули, пока бессонные кошки бродили по ним, как по коврам.