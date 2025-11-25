Запуск космического корабля «Шэньчжоу-22» увенчался успехом

31 октября Управление программы пилотируемых космических полетов КНР отправило к орбитальной станции КНР трех человек, использовав пилотируемый корабль миссии «Шэньчжоу-21». Ротация с экипажем, находившемся в околоземном пространстве последние полгода, из-за технической проблемы завершилась с задержкой на 9 дней, к 14 ноября. Команда «Шэньчжоу-20», отработавшая положенный срок, не смогла воспользоваться собственным челноком, который получил повреждения из-за космического мусора, и прибегла к помощи аппарата «Шэньчжоу-21». В итоге у тайконавтов, на текущий момент находящихся на орбите, для возвращения через примерно 6 месяцев на Землю пока нет транспортного средства — им и станет «Шэньчжоу-22».