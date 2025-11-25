Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назначил известного банкира членом Совета Республики

Лукашенко назначил известного банкира новый сенатором в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси назначен новый член Совета Республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Так, Александром Лукашенко подписан указ о назначении членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва Романа Бродова. Соответствующий указ (№ 414 от 24 ноября 2025-го) белорусским лидером был подписан накануне.

Известно, что Роман Бродов — первый заместитель председателя правления Банка развития Республики Беларусь.

Ранее он был начальником главного управления внешней экономической политики Министерства экономики. Среди прочего, награжден медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» второй степени.

Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, что является фишкой Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше