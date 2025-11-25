Лукашенко назначил известного банкира членом Совета Республики

В Беларуси назначен новый член Совета Республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Так, Александром Лукашенко подписан указ о назначении членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва Романа Бродова. Соответствующий указ (№ 414 от 24 ноября 2025-го) белорусским лидером был подписан накануне.
Известно, что Роман Бродов — первый заместитель председателя правления Банка развития Республики Беларусь.
Ранее он был начальником главного управления внешней экономической политики Министерства экономики. Среди прочего, награжден медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» второй степени.
