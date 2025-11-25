Свердловского экс-мэра отправили в колонию за взятку водонагревателем

«Артемовский городской суд признал Константина Трофимова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290, п. “в “ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 млн рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 9 лет”, — сообщили в инстанции. В прениях гособвинитель запрашивал 14 лет лишения свободы для бывшего чиновника со штрафом в семь млн рублей.