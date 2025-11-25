В Челябинской области оказалось выгодно работать

«Рейтинг продемонстрировал смещение приоритетов в оценке перспективности трудоустройства. Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько стабильно их рабочее место и есть ли уверенность в завтрашнем дне», — рассказала директор по исследованиям Мария Игнатова.