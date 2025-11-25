В Челябинской области оказалось выгодно работать

Челябинцы нашли для себя баланс доходов на работе и расходов в жизни.
В Челябинской области сотрудникам компаний оказалось выгодно работать. Как URA.RU заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, регион в третьем квартале вошел в рейтинг по перспективности трудоустройства.
«В топ-20 вошли несколько уральских регионов. В их числе — Челябинская область, занявшая 18 место. Регион отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов», — уточнили URA.RU в HeadHunter.
Аналитики подсчитали, что медианная зарплата челябинцев (75,5 тысячи рублей) в несколько раз превысила прожиточный минимум, находящийся на уровне 16,3 тысячи рублей. Область показала один из самых низких уровней безработицы в стране, составивший 1,6%. Среди жителей 93,2% предпочли строить карьеру в родном регионе.
Лидерами рейтинга стали Татарстан, Забайкальский край и Амурская область. Специалисты отметили, что первые места заняли регионы, где предлагают не максимальные зарплаты, а удачно сочетают доходы с низкой стоимостью жизни и социальной стабильностью.
«Рейтинг продемонстрировал смещение приоритетов в оценке перспективности трудоустройства. Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько стабильно их рабочее место и есть ли уверенность в завтрашнем дне», — рассказала директор по исследованиям Мария Игнатова.
Общей чертой для всех регионов из верхней части рейтинга стала низкая доля соискателей, рассматривающих переезд. Этот индикатор показал, что местные рынки труда стали привлекательны для большинства жителей, обеспечив им возможности для карьерного роста без необходимости менять место жительства.