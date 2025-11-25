Ричмонд
Челябинцы пожаловались на огромные заторы в городе

Жители Челябинска во вторник утром пожаловались на огромные пробки в городе. В центре причиной затора стала авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Красная, сообщили URA.RU читатели.

Челябинцы во вторник утром с трудом добрались до работы (архивное фото).

«Весь центр Челябинска стоит в пробках. Огромные заторы на Свердловском проспект и проспекте Ленина», — сообщил URA.RU читатель Павел.

Его слова подтвердил другой читатель Сергей, со слов которого, пробка на Свердловском проспекте образовалась еще на въезде в город. «Стоим на въезде в город начиная от поста ГАИ, а то и раньше», — сообщил он. Другой челябинец пожаловался, что по проспекту Ленина транспорт еле ползет.

Одной из возможных причин затора могла стать авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Подробности происшествия обещали уточнить позднее.