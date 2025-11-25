Матвиенко назвала себя «добрым следователем»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что она «добрый следователь», озвучивая проблемы, которые ждут своего решения.
«Проблема есть, ее надо озвучивать. А у нас никто не любит озвучивать непопулярные вещи. Все хотят быть “хорошими следователями”. А я человек другого склада. Я не “злой следователь”, я “добрый следователь”. Я очень сострадательный человек. Вы знаете, сколько ко мне обращений, писем? Я всем стараюсь помочь», — сказала спикер СФ в интервью «МК». Текст размещен на сайте издания.
При этом, если сенатор видит, что проблема объективно существует, то будет о ней говорить — «вне зависимости от того, насколько это популярно или непопулярно». «Проблемы надо поднимать, — и искать пути их решения, а не прятать голову в песок», — уверена политик.