Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко назвала себя «добрым следователем»

Матвиенко заявила, что она добрый следователь.

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что она «добрый следователь», озвучивая проблемы, которые ждут своего решения.

«Проблема есть, ее надо озвучивать. А у нас никто не любит озвучивать непопулярные вещи. Все хотят быть “хорошими следователями”. А я человек другого склада. Я не “злой следователь”, я “добрый следователь”. Я очень сострадательный человек. Вы знаете, сколько ко мне обращений, писем? Я всем стараюсь помочь», — сказала спикер СФ в интервью «МК». Текст размещен на сайте издания.

При этом, если сенатор видит, что проблема объективно существует, то будет о ней говорить — «вне зависимости от того, насколько это популярно или непопулярно». «Проблемы надо поднимать, — и искать пути их решения, а не прятать голову в песок», — уверена политик.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше