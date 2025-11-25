«Безработные» с доходом должны платить за ОМС, заявила Матвиенко

«При этом кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды — это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей. Они выполняют очень важную миссию. За всех них платит и будет платить государство. И это абсолютно справедливо — то, что за них платят региональные бюджеты», — добавила она.