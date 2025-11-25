Россиян предупредили о фишинговой атаке на школьников: мошенники создают поддельные сайты Минобрнауки для кражи данных

После того как жертва вводит эту информацию, система автоматически переадресовывает ее на второй мошеннический сайт, в домене которого уже фигурирует слово «gosuslugi». Там имитируется процедура входа в учетную запись на портале госуслуг с незнакомого устройства. Пользователю предлагают «восстановить доступ» либо через звонок по указанному номеру, либо через специальный Telegram-бот. В процессе этого фиктивного восстановления и происходит кража логинов, паролей и кодов доступа.