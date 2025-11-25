Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область вошла в топ-10 перспективных регионов России по трудоустройству

Эксперты hh.ru назвали регион лидером в Сибири по стабильности рынка труда.

Источник: Комсомольская правда

Омская область заняла седьмое место в рейтинге самых перспективных регионов России для трудоустройства, составленном аналитиками портала hh.ru. Это единственный регион Сибири, попавший в первую десятку.

Эксперты оценивали устойчивость рынка труда по нескольким ключевым критериям: медианная предлагаемая зарплата, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы и доля соискателей, желающих работать именно в своем регионе.

Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (68 баллов), Забайкальский край (67,6) и Амурская область (67,3). Омская область набрала 66,4 балла, что подтверждает высокую привлекательность региона как для работодателей, так и для соискателей.

Ранее мы писали, что в Омске лишь девять месяцев проработала гамбургерная на улице Лермонтова.