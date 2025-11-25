Омская область вошла в топ-10 перспективных регионов России по трудоустройству

Омская область заняла седьмое место в рейтинге самых перспективных регионов России для трудоустройства, составленном аналитиками портала hh.ru. Это единственный регион Сибири, попавший в первую десятку.
Эксперты оценивали устойчивость рынка труда по нескольким ключевым критериям: медианная предлагаемая зарплата, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы и доля соискателей, желающих работать именно в своем регионе.
Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (68 баллов), Забайкальский край (67,6) и Амурская область (67,3). Омская область набрала 66,4 балла, что подтверждает высокую привлекательность региона как для работодателей, так и для соискателей.
