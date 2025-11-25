Растительность в топе: Одинокие женщины определили самые сексуальные мужские усы

Ранее Life.ru сообщал, что 18-летний дартсмен Люк Литтлер стал самым сексуальным спортсменом по результатам опроса британского сайта для женатых пар. В исследовании участвовали более двух тысяч женщин со всей Великобритании. В голосовании молодой дартсмен обошёл таких знаменитостей, как боксёр Тайсон Фьюри и теннисист Карлос Алькарас.