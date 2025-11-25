Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция поймала жителя ХМАО с 77 килограммами черной икры

Сотрудники УМВД по Хабаровской области поймали жителя Ханты-Мансийска с 77-ю килограммами контрабандной черной икры. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Икра направлена на экспертизу.

Сотрудники УМВД по Хабаровской области поймали жителя Ханты-Мансийска с 77-ю килограммами контрабандной черной икры. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«154 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых общим весом 77 килограммов изъяли из незаконного оборота мои коллеги из УМВД России по Хабаровскому краю. По подозрению в совершении преступления задержан житель Ханты-Мансийска», — написала Волк в своем telegram-канале.

По версии следователей, мужчина работает водителем большегруза и более 10 лет перевозит различные товары с Сахалина в западные регионы России. Полиции задержала его в Хабаровске с мороженой кетой и нелегальным товаром — пластиковыми контейнерами с черной икрой. Югорчанин пояснил, что купил ее у неизвестного за 300 тысяч рублей.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше