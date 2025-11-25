Полиция поймала жителя ХМАО с 77 килограммами черной икры

По версии следователей, мужчина работает водителем большегруза и более 10 лет перевозит различные товары с Сахалина в западные регионы России. Полиции задержала его в Хабаровске с мороженой кетой и нелегальным товаром — пластиковыми контейнерами с черной икрой. Югорчанин пояснил, что купил ее у неизвестного за 300 тысяч рублей.