«ЮТэйр» получил шесть новых уникальных вертолетов

Сообщается, что новые вертолеты обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут использоваться практически в любых климатических условиях. Их использование допустимо для перевозки грузов, пассажиров, санитарной эвакуации, пожаротушения, строительно-монтажных работ и поисково-спасательных операций. Машины произведены холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга России.