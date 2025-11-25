Топ-5 главных новостей в Молдове 25 ноября 2025: В Германии уничтожены посылки из Молдовы для диаспоры — мясо, яйца, вино; в Молдове хозяева выбросили собачку на дорогу, оставив умирать, и уехали; в

Топ-5 главных новостей на утро вторника, 25 ноября 2025:
1. Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.
2. Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.
3. Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».
4. В Молдову снова приходит летнее тепло: За неделю до зимы синоптики обещают невероятные +17 градусов.
5. Кто там хотел гендерного равноправия: в Молдове в 2026 году повысится пенсионный возраст для женщин.
