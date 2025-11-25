В России начали устанавливать первый протез аорты с ответвлением для артерии

В ходе неотложной операции ему заместили протезом пораженную часть аорты и подключичную артерию. Несмотря на тяжелое исходное состояние и ряд осложнений, типичных для расслоения аорты и связанного с ним нарушения в кровоснабжении внутренних органов, пациент к моменту выписки из НМИЦ им. Мешалкина практически восстановил силы, инфекционных осложнений нет. Как подчеркнули в клинике, это первый протез аорты, полностью разработанный и спроектированный у них, причем в комплекте с системой доставки. В мире альтернативные модели созданы в Европе и Китае.