Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия — 8 (863) 210−55−99, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Обеспечено взаимодействие со всеми службами для оказания пострадавшим медицинской и иной помощи. Личный контроль за ситуацией на местах осуществляют прокурор Таганрога Роман Коломойцев и прокурор Неклиновского района Виталий Брехачев.
В прокуратуре подчеркнули, что готовы оперативно реагировать на обращения граждан и добиваться устранения нарушений их прав.
