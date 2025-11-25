Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО

«Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28−29 лет. Не надо все откладывать на “потом”. “Потом” может уже и не случиться — по медицинским и по другим показателям», — сказала спикер СФ в интервью «МК». Текст размещен на сайте издания.