Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО

Матвиенко: рождение детей должно стать нормой в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая семья, приоритеты в демографии — на втором месте после победы в СВО, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28−29 лет. Не надо все откладывать на “потом”. “Потом” может уже и не случиться — по медицинским и по другим показателям», — сказала спикер СФ в интервью «МК». Текст размещен на сайте издания.

Матвиенко отметила, что для руководства страны и для граждан главный приоритет — успешное завершение и достижение целей СВО.

«А вот второй по своей значимости приоритет — это демография. Мы огромная страна. И конечно, численность нашего населения должна быть существенно больше», — полагает политик.

Матвиенко напомнила, что демографические проблемы затронули многие страны мира.

Говоря о России, она подчеркнула, что решать вопросы демографии следует «с помощью сочетания мер финансовой и иной самой широкой поддержки семей с детьми и системной работы в сфере формирования и укрепления традиционных ценностей и правильных моральных, духовно-нравственных ориентиров».

«Без этого совсем никак», — заключила парламентарий.

