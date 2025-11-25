В России создали зонд, который распознаёт невидимый кариес на зубах

Устройство работает безопасно для пациента и в реальном времени: тонкий зонд прикладывается к зубу, регистрирует флуоресцентный сигнал и через алгоритмы машинного обучения мгновенно определяет тип ткани. В будущем разработчики планируют адаптировать систему для разных групп пациентов, включая детей, учитывать сложные клинические случаи и даже измерять расстояние до пульпы зуба для точного контроля глубины препарирования. Сейчас прибор используется в тестовом режиме при плановом лечении, а исследования продолжаются при поддержке программы «Приоритет-2030».