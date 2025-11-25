Чилийский диктатор Аугусто Пиночет родился 110 лет назад

Столкнувшись с осторожностью Политбюро, КГБ удалось реализовать другой, более тонкий план. Пиночет был во многих отношениях идеальным злодеем, но не с той точки зрения, что убил больше всех людей или наиболее жестоким образом. Чилийская армия, особенно ее офицеры, были хорошей копией старой немецкой армии, вместе с ее ценностями и манерой поведения. Поэтому Пиночет действовал максимально грубо и прямолинейно, вплоть до того, что по всей стране на улицах горели костры из книг, куда кидали марксистскую и другую левую литературу. Если андроповский КГБ или ГДР-овское Штази незаметно отравляли диссидентам жизнь, портили здоровье и доводили до самоубийства, то противники чилийской хунты расстреливались на месте или бесследно исчезали.