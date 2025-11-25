Ричмонд
В челябинском нацпарке реки не замерзли, а наполнились водой. Фото

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского округа (Челябинская область) реки вместо того, чтобы замерзнуть, наполнились водой. Как рассказали в пресс-службе учреждения, причиной стали высокие температуры и дожди.

Аномально теплая осень помешала установиться снежному покрову на Зигальге (фото из архива).

«Почти весь месяц на Зигальге фиксировалась превышающая “нормативную” температура воздуха. Что до снега, то его почти нет, хотя последний месяц осени дает старт зиме», — заметили в нацпарке.

Пришедшие в регион циклоны вместо снега принесли обильные дожди. После очередных таких «мокрых» выходных на реке Юрюзани наблюдался значительный подъем воды, что является крайне нетипичным явлением для конца ноября.

В 2024 году погодная ситуация была иной. К 11 ноября благодаря скандинавскому циклону высота сугробов у подножия хребта достигла 30 сантиметров, а в высокогорье снега наметало по пояс.

Циклон принес дожди Просторы нацпарка до сих пор стоят без снега Ледяная корка так и не заволокла речную гладь Осадки наполнили Юрюзань водой.