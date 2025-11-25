В Челябинске задержали граффитиста, разрисовавшего фасад жилого дома. Видео

Задержанный признал вину и рассказал, что во время нанесения рисунка за ним наблюдали друзья. Против парня возбудили административное дело, ему грозит штраф. В администрации Советского района уточнили, что подобные надписи с «автографами» регулярно появляются на разных зданиях в этом округе.