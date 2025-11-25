Институт нацпамяти Украины запретил движение декабристов

Украинский Институт национальной памяти объявил декабристов, участников дворянского революционного движения в России первой половины XIX века, символом «российского империализма» и запретил упоминания о них.
На сайте института указано, что «объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, должны быть удалены из публичного пространства».
В опубликованном списке оказались и декабристы. Они выступали против самодержавия и крепостного права, что привело к восстаниям в Санкт-Петербурге и Киевской губернии. Название движению дало восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Позже началось следствие против участников восстания. Всего по делу декабристов проходили почти 600 человек. Пятеро из них были приговорены к смертной казни, около 120 — к каторжным работам и ссылке в Сибирь.
Термин «российская имперская политика» активно используется на Украине в последние годы. В 2023 году украинский парламент принял закон «об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии».