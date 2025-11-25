Институт нацпамяти Украины запретил движение декабристов

В опубликованном списке оказались и декабристы. Они выступали против самодержавия и крепостного права, что привело к восстаниям в Санкт-Петербурге и Киевской губернии. Название движению дало восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Позже началось следствие против участников восстания. Всего по делу декабристов проходили почти 600 человек. Пятеро из них были приговорены к смертной казни, около 120 — к каторжным работам и ссылке в Сибирь.