ИП не смогут работать в сразу в нескольких сферах Беларуси по новому закону

Правила для ИП в Беларуси изменятся, запретив предпринимателям работать в определенных сферах, сообщил телеграм-канал Палаты представителей Национального собрания.
Так, в первом чтении депутатами был принят законопроект, направленный на изменение законодательства по вопросам предпринимательской деятельности в Беларуси.
Прежде всего, документом закрепляются следующие понятия: физлицо, которое осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность, индивидуальный предприниматель, физлицо, которое осуществляет самостоятельную профессиональную деятельность, физлицо, которое осуществляет ремесленную деятельность, физлицо, оказывающее услуги в сфере агроэкотуризма.
При этом предлагается пересмотр перечня разрешенных видов деятельности для отдельных категорий предпринимателей. В частности, предлагается исключить ИП из перечня субъектов, которые имеют право заниматься заготовкой (закупкой) дикорастущих растений, их частей, диких животных. Исключением станут объекты охоты и рыболовства.
Еще документ предлагает ограничить доступ ипэшников к генно-инженерной деятельности. Это ужесточение объясняется необходимостью обеспечения защиты территории республики от возможных негативных последствий, которые связаны с созданием, использованием и распространением генно-инженерных организмов.
Но еще хотят закрепить для физлиц, которые сами осуществляют профдеятельность, возможность оказывать услуги по выполнению технологических функций для оказания платежных услуг поставщиком платежных услуг. Для этого нужно будет заключать договор аутсорсинга.
В общем, документом предусматривается корректировка четырех кодексов и 26 законов.
— Изменения позволят бизнес-сообществу удобнее работать, — прокомментировал зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Денис Карась.
Еще ранее мы писали, что в Беларуси хотят изменить закон для ИП и юрлиц, правил регистрации и ликвидации бизнеса.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назначил известного банкира членом Совета Республики.