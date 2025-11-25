Обвинение просит взыскать с «крабового короля» Кана более 4,2 млрд рублей

Гособвинение просит взыскать с бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов, более 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.
«Прошу взыскать в доход государства с Кана денежные средства в размере 4 млрд 260 млн 935 тыс. 921 рубля, являющиеся эквивалентом дохода от продажи живого краба», — заявил представитель гособвинения в ходе прений.
Сообщается, что суд отклонил ходатайство защиты бизнесмена о прекращении дела.
Ранее защита сахалинского предпринимателя подала ходатайство о закрытии уголовного дела против него в связи с его кончиной.
Прокуратура прежде запросила для Кана 24 года колонии для Олега Кана.
По данным следствия, с 2014 по 2019 год бизнесмен с соучастниками незаконно вывез крабов на 2,6 млрд рублей, уклонившись от уплаты таможенных сборов на более чем 9 млн рублей.