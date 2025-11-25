Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвинение просит взыскать с «крабового короля» Кана более 4,2 млрд рублей

Суд отклонил ходатайство защиты бизнесмена о прекращении дела.

Источник: Аргументы и факты

Гособвинение просит взыскать с бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов, более 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.

«Прошу взыскать в доход государства с Кана денежные средства в размере 4 млрд 260 млн 935 тыс. 921 рубля, являющиеся эквивалентом дохода от продажи живого краба», — заявил представитель гособвинения в ходе прений.

Сообщается, что суд отклонил ходатайство защиты бизнесмена о прекращении дела.

Ранее защита сахалинского предпринимателя подала ходатайство о закрытии уголовного дела против него в связи с его кончиной.

Прокуратура прежде запросила для Кана 24 года колонии для Олега Кана.

По данным следствия, с 2014 по 2019 год бизнесмен с соучастниками незаконно вывез крабов на 2,6 млрд рублей, уклонившись от уплаты таможенных сборов на более чем 9 млн рублей.