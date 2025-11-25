Международный конкурс молодых композиторов и органистов пройдет в Иркутске

В нем примут участие 35 музыкантов из России, Республики Беларусь, Казахстана и Китая. Состоится концерт членов жюри, конкурсные прослушивания органистов и выступление лауреатов конкурса. Организатор «Байкальской токкаты» — Иркутский областной музыкальный колледж имени Шопена, учредитель — министерство культуры Иркутской области.
«Конкурс позволяет знакомить публику со сложным и уникальным инструментом — органом, сохранять традиции органной школы России и открывать новые имена. Его главная цель — продвижение органной музыки, творческий рост молодых музыкантов и композиторов. “Байкальская токката” — единственный такой конкурс на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В этом году его самой юной участнице всего восемь лет», — рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Торжественное открытие «Байкальской токкаты» состоится 26 ноября. Концерт дадут члены жюри конкурса. Это известные органисты, лауреаты международных конкурсов из Иркутска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Астаны и Минска. Прозвучат произведения Иоганна Баха, Теодора Дюбуа, Эжена Жигу и других композиторов.
Музыкальное состязание проходит среди учащихся детских музыкальных и школ искусств, студентов музыкальных училищ, колледжей и вузов, а также ассистентов-стажеров и выпускников высших учебных заведений. В номинации «Органное исполнительство» участвуют 25 музыкантов из Казахстана, Беларуси и городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Белгорода. Открытые конкурсные прослушивания состоятся с 27 по 29 ноября. Вход на них свободный. Мастерство участников оценит международное жюри под председательством Заслуженного артиста РФ, профессора, заведующего кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Даниэля Зарецкого. Награждение и гала-концерт лауреатов пройдут 30 ноября. Победители выступят в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Сочи, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
На конкурсе органисты будут исполнять произведения начинающих композиторов, которые также являются участниками «Байкальской токкаты». Они написали музыкальные произведения для органа на сибирскую тематику, обращались к байкальским легендам и сказкам, использовали и обрабатывали фольклорные темы в своих сочинениях. За победу боролись 10 композиторов. Их работы оценило жюри под председательством композитора, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского, Заслуженного деятеля искусств России Валерия Кикты. Победителями признаны пять участников: Иван Колованов (Екатеринбург), Ирина Чаплина (Рязань), Лао Болинь (КНР), Павел Пимурзин (Казань) и Евгений Якобук (Республика Беларусь). Их работы войдут в сборник музыкальных произведений.
Международный конкурс «Байкальская токката» был организован Иркутским областным музыкальным колледжем имени Шопена в 2017 году. Номинацию «Современные композиторы для органа» ввели в 2019 году для популяризации истории, культуры и уникальных природных ценностей Сибири.