Международный конкурс молодых композиторов и органистов пройдет в Иркутске

На конкурсе органисты будут исполнять произведения начинающих композиторов, которые также являются участниками «Байкальской токкаты». Они написали музыкальные произведения для органа на сибирскую тематику, обращались к байкальским легендам и сказкам, использовали и обрабатывали фольклорные темы в своих сочинениях. За победу боролись 10 композиторов. Их работы оценило жюри под председательством композитора, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского, Заслуженного деятеля искусств России Валерия Кикты. Победителями признаны пять участников: Иван Колованов (Екатеринбург), Ирина Чаплина (Рязань), Лао Болинь (КНР), Павел Пимурзин (Казань) и Евгений Якобук (Республика Беларусь). Их работы войдут в сборник музыкальных произведений.