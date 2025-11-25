Ричмонд
В России повысили прочность цемента на треть с помощью графена

Наилучшие характеристики были достигнуты учеными при содержании добавок в соотношении 0,05% от общей массы цемента.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Учёные Университета МИСИС представили новый метод, повышающий прочность цемента для огнеупорных материалов и специального строительства более чем на 30%, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. В структуре улучшенного строительного материала использован графен.

«Чтобы упрочнить микроструктуру и повысить физико-механические характеристики, исследователи добавили в состав нанолисты оксида графена. Наилучшие характеристики были достигнуты при содержании добавок в соотношении 0,05% от общей массы цемента. При такой концентрации прочность на сжатие увеличилась на 31%, а пористость снизилась на 15%», — отметили в пресс-службе.

За основу был взят алюминатно-кальциевый цемент (АКЦ) — он считается популярной альтернативой традиционному портланд-цементу благодаря высокой термостойкости и устойчивости к агрессивным химическим средам. Однако у АКЦ во время гидратации (реакции цемента с водой для его затвердевания) из-за фазовых превращений могут проявиться такие недостатки, как увеличение пористости и снижение прочности.

Для решения этой задачи учёные предложили в качестве добавки использовать нанолисты оксида графена — двухмерные наноматериалы, получаемые из гидрофильных, насыщенных кислородом графеновых листов. Графен — модификация углерода со слоем в один атом, за исследование которого в 2010 году Нобелевскую премию получили Константин Новоселов и Андрей Гейм.

«В результате комплексного исследования мы установили механизм действия оксида графена. Он содержит на своей поверхности функциональные группы — карбоксильные, карбонильные, гидроксильные и эпоксидные — улучшающие его дисперсию в цементной матрице и повышающие способность вступать в химические реакции. Поэтому при его добавлении в состав цемента, процесс гидратации ускоряется, микроструктура улучшается, а пористость итогового материала снижается», — рассказал руководитель исследования, старший научный сотрудник Дмитрий Суворов.

В перспективе разработанный композиционный материал может быть использован в огнеупорном производстве, металлургической и химической промышленности, а также строительстве в особых условиях. Результаты опубликованы в научном журнале Ceramics International.

