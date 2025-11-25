В Иркутской области пройдет межведомственное мероприятие «Метель»

В преддверии новогодних праздников оперативные группы усилят патрулирование для пресечения незаконных рубок елей и других хвойных. Также будут фиксировать и пресекать другие нарушения лесного законодательства. Кроме того, в ходе рейдов планируется проведение профилактических бесед, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.