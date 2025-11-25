Ричмонд
СВО
В Иркутской области пройдет межведомственное мероприятие «Метель»

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области с 8 по 31 декабря министерство лесного комплекса проведет межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Метель», в ходе которого будет усилен лесной надзор для охраны хвойных деревьев.

Источник: Freepik

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

В преддверии новогодних праздников оперативные группы усилят патрулирование для пресечения незаконных рубок елей и других хвойных. Также будут фиксировать и пресекать другие нарушения лесного законодательства. Кроме того, в ходе рейдов планируется проведение профилактических бесед, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

В состав оперативных групп войдут сотрудники лесничеств и представители ГУ МВД России по Иркутской области. Директорам лесничеств предстоит осуществить подбор участков для патрулирования на землях лесного фонда, включая участки, на которых ранее были зафиксированы нарушения лесного законодательства, а также разработать дополнительные маршруты патрулирования на период проведения мероприятия.

«Наряжать елку и украшать свой дом — это добрая новогодняя традиция. Однако самостоятельная заготовка новогодних деревьев без соответствующего разрешения запрещена и наказывается штрафами, предусмотренными Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации», — напомнил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.