В Иркутской области пройдет межведомственное мероприятие «Метель»

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
В преддверии новогодних праздников оперативные группы усилят патрулирование для пресечения незаконных рубок елей и других хвойных. Также будут фиксировать и пресекать другие нарушения лесного законодательства. Кроме того, в ходе рейдов планируется проведение профилактических бесед, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
В состав оперативных групп войдут сотрудники лесничеств и представители ГУ МВД России по Иркутской области. Директорам лесничеств предстоит осуществить подбор участков для патрулирования на землях лесного фонда, включая участки, на которых ранее были зафиксированы нарушения лесного законодательства, а также разработать дополнительные маршруты патрулирования на период проведения мероприятия.
«Наряжать елку и украшать свой дом — это добрая новогодняя традиция. Однако самостоятельная заготовка новогодних деревьев без соответствующего разрешения запрещена и наказывается штрафами, предусмотренными Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации», — напомнил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.