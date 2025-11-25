В Самаре священники и мэрия подали в суд на владельца самостроя

Судебное решение было передано на исполнение приставам Советского района. Владельцу постройки сообщили о том, что он должен добровольно снести незаконный объект, но он проигнорировал требования. В связи с этим ему ограничили право выезда за границу и взыскали с него пять тыс. руб., но это не изменило ситуацию.