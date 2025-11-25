Рейсы из Минска запустят в этот город России, где строят новый аэропорт

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, прямое авиасообщение может связать Минск с Ярославлем. В этом городе России сейчас строят новый аэропорт, включая пассажирские и грузовые терминалы, планируя в ближайшие годы открыть авиасообщение с Минском.