Рейсы из Минска запустят в этот город России, где строят новый аэропорт

Прямое авиасообщение планируют запустить между Минском и Ярославлем, сказали в эфире телеканала «Первый информационный».
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, прямое авиасообщение может связать Минск с Ярославлем. В этом городе России сейчас строят новый аэропорт, включая пассажирские и грузовые терминалы, планируя в ближайшие годы открыть авиасообщение с Минском.
— Рассчитываем, что у нас будет прекрасный пропуск, и в 2028 году мы сможем выйти на открытие взаимного авиасообщения Минск-Ярославль, — пояснил Евраев.
На встрече с российским губернатором Александр Лукашенко раскрыл, что является фишкой Беларуси.
А еще белорусский президент оценил игру ХК «Динамо-Минск», сказав, к чему надо стремиться.
Кстати, ранее РЖД сообщила, что новый скоростной поезд «Финист» может соединить Москву в Минск.
Тем временем изменения в бронировании билетов на междугородние маршрутки готовятся в Беларуси.