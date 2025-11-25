Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы из Минска запустят в этот город России, где строят новый аэропорт

В этом городе России строят новый аэропорт — будет и прямое авиасообщение с Минском.

Источник: Комсомольская правда

Прямое авиасообщение планируют запустить между Минском и Ярославлем, сказали в эфире телеканала «Первый информационный».

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, прямое авиасообщение может связать Минск с Ярославлем. В этом городе России сейчас строят новый аэропорт, включая пассажирские и грузовые терминалы, планируя в ближайшие годы открыть авиасообщение с Минском.

— Рассчитываем, что у нас будет прекрасный пропуск, и в 2028 году мы сможем выйти на открытие взаимного авиасообщения Минск-Ярославль, — пояснил Евраев.

На встрече с российским губернатором Александр Лукашенко раскрыл, что является фишкой Беларуси.

А еще белорусский президент оценил игру ХК «Динамо-Минск», сказав, к чему надо стремиться.

Кстати, ранее РЖД сообщила, что новый скоростной поезд «Финист» может соединить Москву в Минск.

Тем временем изменения в бронировании билетов на междугородние маршрутки готовятся в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше