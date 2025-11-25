Электричество частично отключилось в Ленинском районе Иркутска

IrkutskMedia, 25 ноября. Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска сегодня в 12.40. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов на Берег Ангары, Берег Ангары 1-й Берег Ангары 2-й, 2-я Московская, Бийская, Брусничная, Дача Мылзавода, Загородная, Кедровая, Кемеровская, Курочкина, Минская, Олега Кошевого, Полярная, Таежный, Тальниковая, Трактовая, Тульская, Хвойная, а также часть домов в СНТ Рассвет.