Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричество частично отключилось в Ленинском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 ноября. Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска сегодня в 12.40. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов на Берег Ангары, Берег Ангары 1-й Берег Ангары 2-й, 2-я Московская, Бийская, Брусничная, Дача Мылзавода, Загородная, Кедровая, Кемеровская, Курочкина, Минская, Олега Кошевого, Полярная, Таежный, Тальниковая, Трактовая, Тульская, Хвойная, а также часть домов в СНТ Рассвет.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 17.00.