В Ростовской области за сутки потушили три пожара

В Ростовской области за сутки потушили три пожара и ликвидировали четыре аварии.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 24 ноября, пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали три техногенных пожара и четыре ДТП, сообщили в Telegram-канале ведомства. В работах участвовали 48 специалистов и 12 единиц техники.

Также спасатели напомнили, что 25 ноября в регионе облачно с прояснениями, ночью и утром местами ожидается небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Возможен туман в первой половине дня. Температура — от 0 по северу области до 14 по югу.

Напомним, в понедельник, 24 ноября, в Ростове-на-Дону пожарные потушили возгорание в городском автобусе. Огонь вспыхнул в районе пересечения улицы Беляева и проспекта Королева.

