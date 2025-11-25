В Индии бенгальский тигр растерзал ловца крабов на глазах у его друзей

В Индии тигр растерзал ловца крабов в провинции Западная Бенгалия. Об этом сообщает News Arena India. По данным СМИ, мужчина погиб во время работы в мангровом лесу Сундарбан.
Журналисты отметили, что 21 ноября Тапас Халдар рыбачил вместе с Гопалом и Непалом Паиками. Когда они причалили к берегу, из леса выбежал крупный бенгальский тигр, который вытащил Халдара из лодки и утащил в чащу. Друзья попытались ему помочь, но не смогли и сообщили о случившемся в департамент лесного хозяйства.
Сотрудники ведомства провели поиски и нашли останки мужчины. По словам лесника Ниши Госвами, в зимние месяцы бенгальские тигры становятся агрессивнее, поскольку у них начинается брачный период.
Также она рассказала, что несколько дней назад другой рыбак, Шамбху Сардар, тоже погиб от нападения тигра, передает издание.
Недавно тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел, когда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.