В Индии бенгальский тигр растерзал ловца крабов на глазах у его друзей

Журналисты отметили, что 21 ноября Тапас Халдар рыбачил вместе с Гопалом и Непалом Паиками. Когда они причалили к берегу, из леса выбежал крупный бенгальский тигр, который вытащил Халдара из лодки и утащил в чащу. Друзья попытались ему помочь, но не смогли и сообщили о случившемся в департамент лесного хозяйства.