Раскрыты последствия грозы с гигантским градом на юго-востоке Австралии

В аэропорту Брисбена зафиксирована скорость ветра до ста семи километров в час. Во время шторма над регионом промелькнуло более полумиллиона молний. Синоптики предупреждают, что грозовая активность сохранится и во вторник — возможны крупный град, новые шквалы и дожди, способные вызвать внезапные подтопления.