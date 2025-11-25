Раскрыты последствия грозы с гигантским градом на юго-востоке Австралии

На юго-восток австралийского штата Квинсленд обрушился мощный шторм. Тысячи домов остались без электричества, а местные службы зафиксировали редкое сочетание гигантского града, шквального ветра и интенсивных ливней.
По данным Бюро метеорологии, в Тамрукуме, Кумбабе и на Маунт-Тамборин выпали градины диаметром шесть-восемь сантиметров. На Голд-Косте размер отдельных льдин достигал девяти сантиметров. Через южные и восточные районы Брисбена прошли крайне опасные грозы: отмечены крупные осадки и разрушительные порывы ветра, передает The Guardian.
В аэропорту Брисбена зафиксирована скорость ветра до ста семи километров в час. Во время шторма над регионом промелькнуло более полумиллиона молний. Синоптики предупреждают, что грозовая активность сохранится и во вторник — возможны крупный град, новые шквалы и дожди, способные вызвать внезапные подтопления.
Энергетическая компания сообщила, что без света остались более 138 тысяч потребителей. Дополнительно зарегистрировано около 300 случаев падения линий электропередачи.
Жители Логана публикуют фотографии огромных градин, некоторые из которых превышают восемь сантиметров. По словам местных жителей, подобной непогоды в регионе не наблюдали много лет.
