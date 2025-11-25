Аллегрова продлила право на товарный знак до 2036 года

Ранее СМИ писали, что гонорар Аллегровой на новогодние выступления достигает 25 млн рублей. По данным «Абзаца», декабрьский график артистки практически полностью занят, а свободными остаются лишь несколько дат. В обычный период стоимость выступления составляет около 15 млн рублей, однако имеется ряд условий: концерты проходят только на закрытых мероприятиях, организаторы обязаны заранее предоставить список гостей, а видеозапись строго запрещена.