Аллегрова продлила право на товарный знак до 2036 года

По данным Роспатента, певица продлила действие товарного знака «Ирина Аллегрова» до марта 2036 года.
Срок действия эксклюзивных прав на товарный знак артистки истекал в марте 2026 года. Чтобы сохранить бренд, Аллегрова заранее подала заявление в Роспатент. После рассмотрения обращения ведомство обновило запись в государственном реестре, тем самым продлив охрану знака ещё на десять лет.
Ранее СМИ писали, что гонорар Аллегровой на новогодние выступления достигает 25 млн рублей. По данным «Абзаца», декабрьский график артистки практически полностью занят, а свободными остаются лишь несколько дат. В обычный период стоимость выступления составляет около 15 млн рублей, однако имеется ряд условий: концерты проходят только на закрытых мероприятиях, организаторы обязаны заранее предоставить список гостей, а видеозапись строго запрещена.
СМИ отмечают, что требования Аллегровой к райдеру остаются неизменными на протяжении многих лет. Перед выступлениями певица предпочитает фрукты, минеральную воду и свежевыжатые соки. Алкоголь в её райдер не входит. После концертов артистка не участвует в банкетах и сразу покидает площадку.
