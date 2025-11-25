В жидком металле научились создавать торнадо

Как пояснили исследователи, расплавленные металлы, электролиты, жидкое ядро планет — это проводящие жидкости, течение которых существенно усложняется под действием внешнего магнитного поля. Изучением их движения занимается магнитная гидродинамика. Знание законов магнитной гидродинамики открывает возможности для создания новых устройств, например, насосов для перекачки жидкометаллических теплоносителей на атомных станциях. Также они позволяют управлять качеством литейной продукции, поскольку физические свойства конечного металлического изделия и его структура напрямую зависят от условий, при которых происходило его затвердевание.