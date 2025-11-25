В заповеднике Самарской области нашли необычный черный гриб

Аномально теплый ноябрь выдался в этом году. Уже в следующий понедельник наступит календарная зима, но ни морозов, ни снега пока нет. В такую погоду в Жигулевском заповеднике продолжают находить грибы, в том числе очень необычные.
«В лесу особенно выделяется представитель рода эксидия — гриб с характерными черными, желеобразными и студенистыми плодовыми телами», — рассказала пресс-служба заповедника.
Чаще всего такие грибы можно найти на коре или ветках отмерших деревьев. У грибов тут важная роль — в минерализации органических остатков.
Но тепло продержится недолго: на этой неделе синоптики прогнозируют заморозки.