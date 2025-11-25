Девять детей и одна женщина погибли после удара Пакистана по Афганистану

Напомним, на фоне обострения в октябре между Афганистаном и Пакистаном уже происходили вооруженные столкновения, ставшие наиболее кровавыми с момента возвращения талибов к власти в 2021 году. Бои отмечались на линии Дюранда. Афганские силы захватили там несколько постов. Пакистанские войска контратаковали с воздуха.