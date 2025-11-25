Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять детей и одна женщина погибли после удара Пакистана по Афганистану

Пакистанские военные нанесли удар по дому местного жителя в афганской провинции Хост.

Источник: Комсомольская правда

Не менее девяти детей и одной женщины погибли после удара, который пакистанские военные нанесли по дому местного жителя в афганской провинции Хост. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) Забихулла Муджахид.

По его словам, удар пришелся по дому местного жителя глубокой ночью. В результате жилье было полностью разрушено.

Муджахид также сообщил, что пакистанские военные провели рейды и в соседних провинциях Кунар и Пактика, где ранены по меньшей мере четыре мирных жителя. Инцидент произошел после терактов в пакистанском Пешаваре, где смертники взорвали троих военных.

Напомним, на фоне обострения в октябре между Афганистаном и Пакистаном уже происходили вооруженные столкновения, ставшие наиболее кровавыми с момента возвращения талибов к власти в 2021 году. Бои отмечались на линии Дюранда. Афганские силы захватили там несколько постов. Пакистанские войска контратаковали с воздуха.